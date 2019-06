Dominic Thiem in Wimbledon als Nummer fünf gesetzt

Der Niederösterreicher Dominic Thiem ist beim am Montag beginnenden Tennis-Grand-Slam in Wimbledon als Nummer fünf gesetzt. Damit ist der 25-Jährige eine Position schlechter gereiht als es seiner Weltranglisten-Platzierung entspricht. In Wimbledon wird traditionell auch die Leistung auf Rasen in die Setzung miteinbezogen, diesmal jene aus den vergangenen beiden Saisonen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Thiem spielt heuer nur in Wimbledon auf Rasen