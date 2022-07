Dominic Thiem ist bereit für das Heimspiel

Die ersten Trainings lassen für seinen Auftritt am Dienstag im Salzburger Volksgarten hoffen. Jurij Rodionov und Sebastian Ofner sind wie Fernando Verdasco schon am Montag im Einsatz.

Sonntagmittag, erster Turniertag des ATP-Challenger im Salzburger Tennisclub: Der Center Court ist den jungen Österreichern, die sich in der Qualifikation versuchen, vorbehalten. Die Aufmerksamkeit aber gehört auch da schon, nahezu uneingeschränkt, dem Star des Turniers. Die erste Trainingseinheit von Dominic Thiem zieht viele Zaungäste an. Am Dienstagabend (nicht vor 18 Uhr/live ORF Sport+) wird er für eine volle Anlage im Volksgarten sorgen.

Thiem ist mit Bruder Moritz und Touringcoach Nicolás Massú in die Mozartstadt gereist. Womit die erste ...