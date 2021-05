Dominic Thiem ist vor Rom-Auftakt gewarnt

Ein guter Gegner und schlechte Erinnerungen warten auf Österreichs Tennisstar beim Klassiker.

Noch sind es drei Wochen bis zu den French Open. "Und das ist gut so", sagt Dominic Thiem. Denn Österreichs Tennisstar hat in Madrid mit dem Halbfinale zwar besser abgeschnitten als erwartet und sich so seiner Topform genähert. Um diese bis zu seinem Saisonhöhepunkt zu erreichen, braucht es jedoch weiter Matchpraxis, die er sich diese Woche in Rom holen will.

Der 27-Jährige trifft nach einem Freilos am Mittwoch auf den Ungarn Márton Fucsovics. Zwar hat Thiem gegen den ...