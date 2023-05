Dominic Thiem ist wieder Favorit - bald auch in Salzburg?

Dominic Thiem "muss" in Mauthausen seinen ersten Titel seit 2020 holen. Die Challenger-Tour dürfte ihn heuer wieder in den Volksgarten führen.

Auf Madrid folgt Mauthausen. Auf das Kräftemessen mit Stefanos Tsitsipas vor 12.000 Zuschauern folgt am Dienstag vor 500 Fans der erwartete Pflichtsieg gegen seinen völlig unbekanten 18-jährigen Landsmann Matthias Ujvary, der sich sensationell durch die Qualifikation spielte. Dominic Thiem schätzt das Dorfverein-Ambiente aber mindestens genauso wie einen Auftritt in der hypermodernen Caja Mágica. Es sind zwei Tenniswelten, zwischen denen Österreichs Tennisstar in den kommenden Monaten pendeln wird. Auf seinem Weg zurück an die Weltspitze wird er daher laut SN-Informationen Anfang ...