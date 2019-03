Dominic Thiem ist wieder "um Welten besser"

Trainer Günter Bresnik analysiert das Comeback seines Schützlings in Indian Wells, wo Thiem bei einem Sieg über Milos Raonic ein Traumfinale winkt. Er spricht wenig überrascht über die wieder gefundene Erfolgsspur, aber offen über die gemeinsame Zukunft mit Österreichs Tennisstar.

Fehlende Fitness, Freude und Form scheinen endgültig der Vergangenheit anzugehören. Dominic Thiem hat in Indian Wells in die Erfolgsspur zurückgefunden, steht beim ATP-1000-Turnier, das gemeinhin als "fünftes Grand Slam" bezeichnet wird, ohne Satzverlust im Halbfinale, wo Österreichs Tennisstar am Samstag ...