Dominic Thiem: "Jetzt fühle ich mich leer"

Österreichs Tennisstar unterliegt in einem dramatischen Viertelfinale von Roland Garros Diego Schwartzman nach 5:09 Stunden 6:7(1), 7:5, 7:6(6), 6:7(5), 2:6. Nur zwei Punkte fehlten, aber am Ende waren die Energiereserven nach zuletzt so erfolgreichen und emotionalen Wochen erschöpft.

SN/gepa pictures Dominic Thiem verabschiedete sich mit einem sensationellen, aber unbelohnten Kampf von den French Open.