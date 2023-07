Dominic Thiem kämpft sich in Umag ins Achtelfinale

Nach hartem Kampf und zwei abgewehrten Satzbällen steht Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Umag im Achtelfinale. Österreichs Star rang den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis 6:4, 7:5 nieder. Ohne zu brillieren - in Thiems Situation zählen nach einer langen Durststrecke aber ohnehin nur Siege - sowie mit den besseren Nerven wahrte der ehemalige Weltranglistendritte die Chance auf die Rückkehr in die Top 100 und die damit verbundene direkte Qualifikation für die US Open. Im Achtelfinale am Mittwoch wartet der topgesetzte Tscheche Jiri Lehecka.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ FRANCOIS ASAL Dominic Thiem besiegte Facundo Bagnis nach hartem Kampf.

Der als Nummer drei gesetzte Sebastian Ofner trifft ebenfalls am Mittwoch nach einem Freilos im Achtelfinale auf den Australier Alexej Popyrin. Filip Misolic fordert am Dienstagabend (nicht vor 21 Uhr) zum Auftakt den Schweizer Altstar Stan Wawrinka. Das Match Thiem - Bagnis zum Nachlesen im Liveticker