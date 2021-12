Dominic Thiem: Kampf gegen mentale Blockade

Das Handgelenk ist stabil, aber die Psyche bremst Dominic Thiem noch beim Comeback. Österreichs Tennisstar ist trotzdem guten Mutes.

Die kurzfristige Absage für das Exhibition-Event in Abu Dhabi und das somit verschobene Comeback Dominic Thiems haben die Öffentlichkeit offenbar mehr überrascht als Österreichs Tennisstar selbst. "Für mich war immer klar, dass sich Abu Dhabi nur im Idealfall ausgeht. So gern ich dort gespielt hätte, läuft trotzdem alles nach Plan", erklärte der 28-Jährige am Mittwoch bei einem Medientermin in Dubai, wo er sich derzeit auf die kommende Saison vorbereitet. Einem Start beim ATP Cup am 2. Jänner ...