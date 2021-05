Dominic Thiem kassiert in Rom einen Rückschlag

Dominic Thiem unterliegt in einem - auch durch äußere Umstände - verrückten Achtelfinal-Krimi von Rom Lorenzo Sonego 4:6, 7:6(5), 6:7(5). Österreichs Tennisstar vergab einen Matchball, Rafael Nadal hingegen wehrte zwei ab.

Von der erhofften Topform ist Dominic Thiem noch ein relativ großes Stück entfernt. Das wurde am späten Donnerstagabend ersichtlich. Hatte er beim Comeback in Madrid mit dem Halbfinaleinzug zufrieden sein können, so bedeutet das Aus im Achtelfinale von Rom einen herben Rückschlag in seinen Ambitionen bei den in gut zwei Wochen beginnenden French Open. Der Weltranglistenvierte verlor gegen den Italiener Lorenzo Sonego in einem wahren Krimi mit viel Auf und Ab 4:6, 7:6(5), 6:7(5).

War schon Thiems Auftaktmatch gegen den Ungarn Márton Fucsovics nichts für schwache Nerven, so bot auch das Duell mit dem Lokalmatador Unterhaltung pur. Auch weil am Donnerstag erstmals wieder Live-Publikum für Stimmung sorgte. Wenngleich nur ein Viertel des Fassungsvermögens erlaubt war, genossen beide Spieler die Atmosphäre. Und auch die Dramatik passte ins Bild: Der Weltranglisten-33. holte verdient Satz eins, stemmte sich dann mit allen Kräften gegen den Satzausgleich.

Doch als Thiem dieser gelang, war vorerst Schluss. Da in Rom ab 22 Uhr eine Ausgangssperre gilt, musste das Stadion geräumt werden. Nach rund 20 Minuten ging es dann in einem Geisterspiel weiter. Die Stimmung war weg, aber der Spannung tat dies keinen Abbruch. Thiem stellte von 0:2 auf 4:2, konnte bei 5:3 einen Matchball nicht verwerten und kassierte sogar das Break zum 5:5. Auffallend: Die Körpersprache war immer wieder negativ. Und so passte es ins Bild, dass er im Tiebreak zunächst einen Rückstand egalisierte, dann aber doch hauchdünn den Kürzeren zog.

Für einen echten Achtelfinal-Krimi sorgten zuvor schon Rafael Nadal und Denis Shapovalov. Der neunfache Turniersieger wehrte zwei Matchbälle ab, rang den Kanadier nach fast dreieinhalb Stunden 3:6, 6:4, 7:6(3) nieder. Nach frühen Niederlagen in Monte Carlo und Madrid offenbarte der spanische Sandplatzkönig gegen einen weiteren Jungstar jedoch Schwächen, die man aus den vergangenen Jahren nicht kannte. Obwohl Nadal die Unantastbarkeit auf der roten Asche verloren zu haben scheint, streicht er in Blickrichtung French Open das Positive hervor: "Das Wichtigste ist, dass ich solche Matches über dreieinhalb Stunden erfolgreich und körperlich fit bestreiten kann."

Am Mittwoch hatte auch Thiem den Kopf gerade noch aus der Schlinge gezogen. Beim 3:6, 7:6(5), 6:0 über Fucsovics stand er bei 4:5 im Tiebreak nur zwei Punkte vor dem Aus. Doch Thiem gelang, im Gegensatz zum Donnerstag, die Wende. Nicht nur für Paris, sondern auch im Rennen um Turin, wo heuer erstmals die ATP Finals stattfinden, steht der 27-jährige Österreicher unter Druck. Nach dem verpatzten Saisonstart und der folgenden Schaffenspause liegt Thiem im Ranking 2021 nur auf Platz 14. Aber freilich bleibt zum Punktesammeln für eine Rückkehr nach Italien, zum Showdown der besten acht Spieler des Jahres, im November noch Zeit.

Weitere Achtelfinal-Ergebnisse: Djokovic (SRB-1) - Davidovich Fokina (ESP) 6:2, 6:1, Tsitsipas (GRE-5) - Berrettini (ITA-9) 7:6(3), 6:2, Rublew (RUS-7) - Bautista Agut (ESP-10) 6:4, 6:4, Delbonis (ARG) - Auger-Aliassime (CAN) 7:6(3), 6:1, Opelka (USA) - Karazew (RUS) 7:6(6), 6:4, Zverev (GER-6) - Nishikori (JPN) 4:6, 6:3, 6:4. Viertelfinale: Djokovic - Tsitsipas, Sonego (ITA) - Rublew, Delbonis - Opelka, Zverev - Nadal (ESP-2).