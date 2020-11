Dominic Thiem kassiert vor Halbfinale glatte Niederlage

Österreichs Tennisstar will das 2:6, 5:7 bei den ATP Finals in London gegen Andrej Rublew nicht überbewerten. Die fehlende Spannung nach dem zuvor fixierten Gruppensieg war offensichtlich. "Daher schmerzt die Niederlage nicht so sehr", sagt Thiem vor dem Halbfinale am Samstag.

Der Fakt, dass Dominic Thiem bei den ATP Finals in London nach zwei Siegen vor dem dritten Gruppenmatch bereits als Gruppensieger festgestanden war, hat Österreichs Tennisstar eine gute Generalprobe für sein Halbfinale am Samstag (21 Uhr) offensichtlich verwehrt. Thiem unterlag dem Russen Andrej Rublew 2:6, 5:7. Der Weltranglistendritte sah das nicht als Rückschlag für seine Titelambitionen: "Ich wollte den Sieg zu 100 Prozent. Aber im Hinterkopf hatte ich immer, dass ich schon qualifiziert war. Die Niederlage ist daher nicht sehr schmerzhaft. Jetzt konzentriere ich mich auf das Halbfinale." In dem trifft er auf Novak Djokovic oder Alexander Zverev. Thiem, der "komplett ohne Druck" ins Match gehen konnte, war die fehlende Spannung klar anzumerken. Rublew hingegen, der nach zwei Niederlagen seinerseits ohne Aufstiegschance war, wollte seine großartige Saison mit einem Sieg beenden. Immerhin bringt dieser 129.000 Euro und 200 Punkte. Thiem hatte zudem die Chance als ungeschlagener Champion Rafael Nadal, so der Spanier sein letztes Gruppenspiel verliert, als Nummer zwei im Jahresranking abzulösen. Erst das Rebreak aus heiterem Himmel zum 4:4 im zweiten Satz brachte das erwartete Duell auf Augenhöhe. Bis dahin präsentierte sich der US-Open-Sieger im krassen Gegensatz zum großartigen Sieg zwei Tage zuvor über Nadal. Rublew wiederum unterlief 45 Minuten lang kein einziger Eigenfehler. "Es war schwierig nach den ersten beiden Spielen, die hart und lang waren, diese unglaubliche Intensität aufrechtzuhalten", sagte Thiem. Das Match zum Nachlesen im Liveticker: