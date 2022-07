Dominic Thiem kommt plötzlich als Favorit nach Kitzbühel

Nach fünf Siegen in zuletzt sieben Spielen scheint Dominic Thiem für sein Heimturnier gerüstet. Die Absagen von Matteo Berrettini und Casper Ruud lassen Österreichs Tennisstar sogar vom Titel träumen.

Achtelfinale in Salzburg, Viertelfinale in Båstad, Halbfinale in Gstaad und nun Finale in Kitzbühel? Das jüngste 1:6, 4:6 gegen Matteo Berrettini in Gstaad hat gezeigt, dass er eben noch nicht in der absoluten Weltklasse angekommen ist. Doch die Formkurve von Dominic Thiem und die kurzfristigen Absagen der beiden großen Titelfavoriten Casper Ruud und Matteo Berrettini lassen Österreichs Tennisstar und die Fans ausgerechnet beim Heimturnier sogar vom ersten großen Coup seit seinem Comeback träumen. Seinen ersten Auftritt hat Thiem am Dienstag ...