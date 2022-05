Dominic Thiem läuft dem Sieg weit(er) hinterher

Der Tennisstar kassiert in Madrid gegen Andy Murray mit 3:6, 4:6 die vierte Niederlage in Serie. Das bislang erfolglose Comeback hat Folgen.

Am Ende gab es anerkennenden Applaus vom Publikum auf dem 12.400 Zuschauer fassenden und sehr gut gefüllten Center Court in der Caja Mágica. Auch Andy Murray Murray gab ihm aufmunternde Worte mit auf den Weg. Auf den Weg zurück in die Weltspitze, der für Dominic Thiem noch lange und hart Weg. Das hat auch das vierte Comebackmatch gezeigt. Österreichs Tennisstar unterlag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid im zum "Blockbuster" ausgerufenen Erstrundenschlager dem Schotten 3:6, 4:6.

Gleich bei seinen ersten beiden Aufschlagspielen war Thiem unter Druck, das dritte gab er dann zum 2:4 ab. Auffällig von Beginn an: Thiem zieht die Vorhand wieder annähernd voll durch, allerdings mit dem Resultat, dass die Fehlschläge - wenngleich der Höhenlage mitgeschuldet - teils meterweit im Out landeten. Zwar punktete der Österreicher auch sehenswert, das Winner-Fehler-Verhältnis über das gesamte Match war mit 26:33 jedoch negativ. Murray (20:13) nutzte dies bei seinem ersten Auftritt auf Sand 2022 routiniert aus. Da Thiem seinerseits zwei Mal ein 0:30 bei Murrays Aufschlag nicht nutzte, ging Satz eins im Duell zweier Grand-Slam-Sieger mit 6:3 an die 34-jährige britische Tennislegende.

Das Publikum bekamen weiterhin gute Unterhaltung geboten, am Spielverlauf änderte sich aber zum Leidwesen des Österreichers nichts. Drei Breakchancen vergeben, postwendend den Aufschlag selbst abgegeben und weiterhin wechselten sich spektakuläre Punkte zu oft mit vermeidbaren Fehlern ab - Thiem stand bei 1:3 mit dem Rücken zur Wand. Den Willen, das Match zu drehen, konnte man Thiem in keiner Phase absprechen. Er verkürzte noch einmal auf 4:5, letztlich war das frühe Break aufgrund der fehlenden Konstanz aber schon eine zu hohe Hypothek. 1:43 Stunden stemmte sich der 28-Jährige gegen die vierte Niederlage in Folge. Vergeblich.

Thiem rutscht aus den Top-100

Damit steht auch fest, dass die ehemalige Nummer drei der Welt das Halbfinale aus dem Vorjahr, sein letztes gutes Ergebnis, nicht verteidigen kann und die Hälfte seiner 725 verbliebenen Punkte verliert. Das bedeutet in der Weltrangliste den Rückfall von Platz 91 auf etwa 160. Erstmals seit 36 Jahren ist kein Österreicher mehr in den Top-100.