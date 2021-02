Dominic Thiem: "Man weiß derzeit nicht, wie es weitergeht"

Fast ausnahmslos sind die Superstars im Viertelfinale der Australian Open unter sich. Was auf den ersten Saisonhöhepunkt folgt, ist aber ungewiss. Die Tennistour könnte ausgesetzt werden.

Ohne Dominic Thiem, aber mit allen anderen Topstars gehen die Australian Open in die entscheidende Phase. Schon am ersten Viertelfinaltag stehen zwei Schlager bei Damen und Herren auf dem Programm. Am Dienstag (ab 9.00 Uhr/live Eurosport und Servus TV) kommt es zunächst zum Duell zwischen Serena Williams und Simona Halep, danach fordert Alexander Zverev Melbourne-Rekordsieger Novak Djoković. Doch könnte der erste Saisonhöhepunkt bereits der letzte für einige Wochen sein, denn die Fortsetzung der Tennistour ist nach SN-Informationen aus Spielerkreisen noch ...