Dominic Thiem mit Minimalchance ins letzte Masters-Gruppenspiel

Nach dem schwachen Auftritt in seinem zweiten Spiel bei den ATP Finals in London steht Dominic Thiem vor dem Aus. Der 25-jährige Niederösterreicher müsste am Donnerstag (15.00 Uhr MEZ) eine Leistungsexplosion gegen den Japaner Kei Nishikori zeigen und diesen glatt in zwei Sätzen besiegen. Und er bräuchte dann am Abend einen ebenso klaren Erfolg von Kevin Anderson über Roger Federer.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Gegen Roger Federer gelang Thiem wenig