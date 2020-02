Dominic Thiem mit Mühe ins Rio-Viertelfinale

Dominic Thiem hat in der Nacht auf Freitag mit viel Mühe das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro erreicht. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte den Spanier Jaume Munar nach 6:7,0:2-Rückstand nach 2:41 Stunden noch mit 6:7(5),6:3,6:4. Thiem trifft nun am Freitag (3. Match nach 19.00 Uhr MEZ/live Sky) erstmals auf den italienischen Qualifikanten Gianluca Mager.

SN/APA (AFP)/DANIEL RAMALHO Thiem setzte sich gegen den Spanier Jaume Munar durch