Dominic Thiem mit offenen Worten: "Ich habe mentale Probleme"

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem begründete die Niederlage gegen Cristian Garín in Santiago de Chile, seine siebte im heuer achten Match.

Dominic Thiem findet weiter nicht in die Erfolgsspur . Im Gegenteil stellt die jüngste Auftaktpleite sogar einen neuen Tiefpunkt dar. Das 2:6, 6:7(2) gegen Cristian Garín, der seinerseits heuer erst ein Match gewonnen hatte, offenbarte die aktuelle Verfassung von Österreichs Tennisstar, der zu seiner Situation danach offene Worte fand. Elf Punkte in zehn Aufschlagspielen des Chilenen - alleine diese Statistik spiegelt Thiems Leistungsvermögen wider. "Mein Level war nicht gut genug. Ich habe nicht aggressiv, zu kurz und zu langsam gespielt. Ich war nicht in der Lage, die Konzentration aufrecht zu halten", sagte Thiem. Und gestand: "Ich fühle mich körperlich gut, auch spielerisch im Training. Sobald ich dann den Matchplatz betrete, habe ich mentale Probleme."

Psychische Probleme seit geraumer Zeit

Dementsprechend ist das Auftreten des 29-Jährigen. Man fühlt mit, was sportlich die Höchststrafe ist. Allerdings sei seine psychische Verfassung nichts Neues: "Ich habe diese Probleme schon eine ganze Weile und ich werde weiter daran arbeiten, sie zu lösen, denn bisher ist es mir nicht gelungen."

An seinem Turnierplan, ab nächster Woche in Indian Wells und dann in Miami bei den ATP-1000-Turnieren aufzuschlagen, wird Thiem trotz der Pleitenserie nichts ändern. "Ich muss mit der Situation klarkommen und versuchen, in Indian Wells besser zu sein." Was genau er unternimmt, ob er etwa die Unterstützung eines Mentaltrainers sucht, sagte Thiem nicht.