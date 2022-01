Dominic Thiem muss Comeback erneut verschieben: "Das ist alles richtig bitter"

Österreichs Tennisstar wird wegen einer Verletzung an der Hand nicht beim ATP-Turnier in Cordoba antreten. Wann es endlich zur Rückkehr kommt, kann Thiem nicht sagen.

Auch der dritte Comebackversuch von Dominic Thiem ist vorerst gescheitert. Wie Österreichs Tennisstar am Montagabend mitteilte, ist es nun eine Verletzung an der Hand, die ihm den geplanten Start diese Woche in Cordoba unmöglich macht. Wann er ins Turniergeschehen eingreifen kann, hängt vom Heilungsverlauf ab. "Es ist eine Zerrung der Bänder zwischen den Fingerknöcheln, also nur eine leichte Verletzung. Trotzdem ist es richtig bitter, dass ich hier nicht antreten kann", sagte Thiem.

Das Positive sei, dass das Handgelenk wieder zu 100 Prozent belastbar sei. "Seit knapp zwei Wochen kann ich und trau ich mich die Vorhand wieder voll durchzuschwingen. Da treten dann andere Kräfte auf und das ist der Grund, warum es jetzt zu dieser Überbeanspruchung gekommen ist. Vielleicht habe ich auch zu viel gespielt", erklärt Thiem, dass die aktuellen Probleme eine Folge einer Überbelastung in der rechten Hand sind. Wie lange es dauert, bis er wieder schmerzfrei ist, beziffert Thiem nach Rücksprache mit Ärzten mit einer Zeitspanne von "fünf Tagen bis zwei Wochen". Davon abhängig wiederum ist, ob der 28-Jährige auf der Sandplatztournee in Südamerika aufschlagen wird. Zumindest derzeit stehen Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago de Chile noch auf seinem Turnierkalender.

Im besten Fall ist Thiem schon nächste Woche matchfit. Dann nämlich, wenn er bis Ende dieser Woche schmerzfrei ist und er sich dann noch mit Sparrings vorbereiten kann. "Ich brauche noch vier, fünf Tage, an denen ich Vormittag und Nachmittag Trainingssätze spiele. Das war in den vergangenen Tagen geplant, aber bis jetzt eben leider nicht möglich", sagt Thiem. Aktuell kann er daher noch kein Ziel für seine Rückkehr nennen. "Ich weiß noch nicht, was die nächsten Wochen bringen. Es bleibt leider ein Geduldsspiel."

Vom Pech verfolgt fühlt sich Thiem aber nicht. "Ich denke, dass Rückschläge normal sind. Und seit dem zweiten Sehnenriss ist bis zu dieser Verletzung jetzt auch alles nach Plan verlaufen." Er sei jetzt 95 Prozent des Weges zurück auf den Matchplatz erfolgreich gegangen, auf den letzten fünf Prozent wolle er jetzt nicht zu jammern beginnen.

Thiem ist in der Weltrangliste auf Platz 37 abgerutscht. Bei den ersten Turnieren erwartet er sich nicht, dass er um den Titel mitspielt. "Aber dass es überhaupt Sinn macht anzutreten, muss ich komplett schmerzfrei sein. Das ist jetzt leider nicht der Fall."