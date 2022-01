Dominic Thiem muss Comeback wieder verschieben

Österreichs Tennisstar wird wegen Schmerzen in der Hand nicht beim ATP-Turnier in Cordoba antreten.

Dominic Thiem muss seine Rückkehr auf die ATP-Tour ein weiteres Mal verschieben. Österreichs Tennisstar wird nicht wie geplant diese Woche in Cordoba sein Comeback feiern. Das gab Thiem am Montag bekannt.

"Es tut mir sehr leid, aber ich kann leider nicht antreten. In den vergangenen Tagen habe ich Schmerzen zwischen meinen Fingerknochen in der rechten Hand verspürt. Es ist eine kleine Überbeanspruchung der Bänder", sagte Thiem. Mehr dazu wird er in einem Pressegespräch am Montagabend bekanntgeben.