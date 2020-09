Dominic Thiem muss sich noch einmal weiter strecken

Österreichs Tennisstar trifft im US-Open-Achtelfinale auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime, dem er "unglaubliches Starpotenzial" attestiert.

Marin Čilić hätte der erste richtige Prüfstein für Dominic Thiem bei den US Open werden sollen. Dass der Kroate dieser Rolle nur in zwei von vier Sätzen gerecht wurde, das störte Österreichs Tennisstar aber freilich nicht. Schließlich hat er sich auch bei seinem dritten Auftritt wieder gesteigert. Zudem wartet nun am Montag (live Servus TV/Uhrzeit stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) im Achtelfinale mit dem kanadischen Jungstar Félix Auger-Aliassime ohnehin eine Aufgabe, die schwierig genug ist.

"Gegen Félix ...