Wieviel sind "dreckige Siege" für Österreichs Tennisstar wert? Warum ihn zunächst noch das Ergebnis und dann nur mehr die Leistung weiterbringt. Schon das Achtelfinale in Estoril gegen Ben Shelton weist den Weg von Dominic Thiem.

Da war er also endlich, der so lang ersehnte erste Sieg Dominic Thiems nach vier Niederlagen in Serie seit Mitte Februar, der zweite Sieg im elften Match in diesem Jahr. War das der erste Schritt zurück zu alter Stärke, zu alten Erfolgen? Die nächsten Wochen und Matches, beginnend mit dem Achtelfinale in Estoril am Donnerstag gegen Ben Shelton, werden es zeigen.

Was nämlich schon jetzt festgehalten werden kann, ist, dass das 3:6, 6:3, 6:4 gegen seinen Trainingspartner und ...