Noch nie schien die Chance auf einen Grand-Slam-Titel größer als jetzt bei den French Open. Österreichs Tennisstar Dominic Thiem im SN-Interview über seine Erwartung, Konkurrenten und Günter Bresnik.

Am Sonntag beginnt Roland Garros. Am Montag oder Dienstag startet dann Dominic Thiem gegen den US-Amerikaner Tommy Paul in sein wichtigstes Turnier des Jahres. Österreichs Tennisstar, nach dem Aus von Lucas Miedler in der letzten Qualifikationsrunde der einzige rot-weiß-rote Vertreter ...