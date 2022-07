Dominic Thiem räumt viele Zweifel aus

Österreichs Star erreicht das Viertelfinale in Gstaad. Was jahrelang selbstverständlich war, hat auf dem Weg zurück in die Spitze nun eine umso größere Bedeutung: "Wie zu Beginn meiner Karriere." Setzt Thiem nun zum Erfolgslauf an?

SN/APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Thiem traut sich wieder mehr zu.