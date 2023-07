Dominic Thiem sagt krankheitsbedingt für Salzburg ab

Österreichs Tennisstar laboriert nach wie vor an einer Verkühlung, weshalb er nach dem knappen Erstrunden-Aus in Wimbledon gegen Stefanos Tsitsipas eine Turnierpause einlegt. Das ist eine Hiobsbotschaft für das ATP-Challenger im Volksgarten.

Die Salzburg Open verlieren ihren Topstar. Dominic Thiem wird kommende Woche aus gesundheitlichen Gründen nicht beim ATP-Challenger im Volksgarten aufschlagen, wie sein Bruder und Manager Moritz am Donnerstagnachmittag bekannt gab.

"Nachdem das Match gegen Tsitsipas extrem viel Energie gekostet hat, ist er nun mit Halsweh und Schnupfen aufgewacht", teilte Moritz mit. Schon bei der Exhibition in Hurlingham hatte Thiem krankheitsbedingt nicht gespielt. Beim Fünfsatzkrimi gegen Tsitsipas am Mittwochabend war davon augenscheinlich nichts zu merken, jedoch musste er den knapp vier Stunden offenbar Tribut zollen.

Manager Moritz Thiem: "Wir wollen nichts riskieren"

"Deshalb haben wir beschlossen, Salzburg nicht zu spielen. Es wäre zu riskant in Bezug auf die nächsten Turniere. Wir wollen ihn nicht angeschlagen auf den Platz schicken, das hat keinen Sinn", erklärte Moritz. Damit geht es für Thiem übernächste Woche in Gstaad weiter.

Für die Veranstalter war das natürlich eine Hiobsbotschaft. "Das tut weh, ist extrem schade, aber damit muss man leider immer rechnen. Trotzdem haben wir ein sehr starkes Teilnehmerfeld, allen voran die starken Österreicher. Und, wer weiß, was sich in den kommenden Tagen noch in Wimbledon tut. Vielleicht kommt dafür ja noch ein international bekannter Name nach Salzburg", sagt Gerald Mandl.