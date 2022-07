Dominic Thiem schafft ersten Comeback-Sieg und erkämpft sich eine "riesige Befreiung"

Österreichs Tennisstar feiert bei den Salzburg Open seinen ersehnten ersten Comeback-Sieg und sorgt damit nach dem Erfolg von Lukas Neumayer für den Höhepunkt eines Tennisfests.

Traumhaftes Wetter, ein randvoller Center Court und ein mit Spannung erwartetes Österreicher-Duell zwischen der Zukunftshoffnung Filip Misolic und Topstar Dominic Thiem - alles war angerichtet für ein Tennisfest im Salzburger Volksgarten. Und die Zuschauer sind beim ATP-Challenger auf ihre Rechnung gekommen. Mit ihnen strahlte das rot-weiß-rote Aushängeschild. Zum ersten Mal nach 419 sieglosen Tagen durfte sich Dominic Thiem wieder feiern lassen. Der nach seiner Handgelenksverletzung weit abgestürzte US-Open-Sieger von 2020 besiegte Misolic nach einem wahren Kraftakt über 2:08 Stunden mit 6:4, 7:5.

"Ich habe sehr lange darauf warten müssen. Dass mir der erste Sieg daheim und vor so einer Kulisse gelingt, entschädigt für viele Rückschläge", sagte Thiem, dem Misolic über die gesamte Spielzeit ein Match auf Augenhöhe lieferte. Dass der frühere Weltranglistendritte von seinem Toplevel noch entfernt ist, war zu erwarten und auch zu sehen. Auch das fehlende Selbstvertrauen nach sieben Niederlagen in Serie seit Ende März machte sich bemerkbar. Und auch der 20-jährige Steirer, der sich heuer unter anderem mit einem Challenger-Titel an die Top-200 spielte, bereitete dem Routinier wenige Geschenke.

Bei 2:5 im zweiten Satz stand Thiem bereits mit dem Rücken zur Wand. Einen entscheidenden dritten Satz bei der sich anbahnende Dunkelheit konnte Thiem aber gerade noch abwehren. Misolic, der sein viertes Match in drei Tagen bestritt, musste der intensiven Begegnung auf insgesamt hohem Niveau schließlich auch etwas Tribut zollen. Thiem war es freilich egal. Die Zuschauer, die zum Teil auf Bäumen außerhalb der Anlage einen Blick erhaschten, peitschten ihn über die Ziellinie. "Es war eine ordentliche Leistung. Das Wichtigste war heute, dass endlich wieder ein Sieg am Ende dabei herauskommt. Es ist eine riesige Befreiung", gab Thiem zu, dass die Anspannung sehr groß gewesen sei. Auch seinem Gegner zollte er Respekt: "Wir haben heute gesehen, dass wir mit Filip und Luki zwei junge, hoffnungsvolle Spieler in Österreich haben."

Damit sprach er Lukas Neumayer an. Der 19-jährige Radstädter nützte die großartige Kulisse für seinen "schönsten Sieg" seiner noch jungen Karriere. Quasi als Anheizer für das Thiem-Match spielte Neumayer gegen Gilles Simon groß auf. Der 37-jährige Franzose, ehemalige Nummer sechs der Welt, ist im Spätherbst seiner Karriere zwar weit von seinen Glanzzeiten entfernt, doch wie Neumayer seinen Gegner zum Teil dominierte und das Match schließlich mit 6:2, 6:4 souverän für sich entschied, war ein Ausrufezeichen. "Wichtig war, dass ich von Anfang an ruhig war, nicht zu viel wollte und trotzdem aggressiv gespielt habe. Es macht mich schon stolz, wie ich das Match dann ausserviert und zu Ende gespielt habe", jubelte der Lokalmatador.

Damit steht Donnerstag nun ganz im Zeichen der Österreicher. Neumayer bekommt es im Achtelfinale mit der Nummer eins des Turniers, dem Franzosen Arthur Rinderknech, zu tun. Wie schon gegen Simon, als er angekündigt hatte, ohne viel Respekt locker drauflosspielen zu wollen, möchte er auch gegen den Weltranglisten-62. seinen Worten Taten folgen lassen. "Jetzt nehme ich auch die Nummer eins noch raus", sagte er freilich mit Augenzwinkern. Thiem trifft auf den Argentinier Facundo Bagnis und Maximilian Neuchrist auf Carballés Baena. Dennis Novak, der vierte von acht Österreichern im Achtelfinale, trifft am Mittwoch (nicht vor 17 Uhr) auf die Nummer zwei, den Serben Dušan Lajović.