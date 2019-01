Dominic Thiem schlägt nicht in Salzburg auf

Österreichs angeschlagener Tennisstar bekam zwar Entwarnung, wird beim Davis Cup aber fehlen. Nun soll ein 19-jähriger Debütant über sich hinauswachsen.

Was sich leider angedeutet hat, ist seit Mittwochabend nun fix. Österreichs Tennisstar Dominic Thiem muss für den Davis Cup in Salzburg, wo Österreich gegen Chile am 1. und 2. Februar um den Einzug ins Weltgruppen-Finalturnier spielt, aus gesundheitlichen Gründen passen. Als zweiter Einzelspieler neben Dennis Novak wird nun Jurij Rodionov nachnominiert.