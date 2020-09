Dominic Thiem: Sein Ziel scheint nah wie nie

Österreichs Tennisstar ist bei den US Open "nur mehr" drei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph entfernt. Vorerst interessiert ihn aber nur das Viertelfinale, in das er mit neuer Taktik und alter Form geht.

Er wird seit Jahren als der nächste neue Grand-Slam-Sieger gehandelt, war bis zu dessen Disqualifikation der erste Herausforderer von Novak Djoković und steigerte sich im Turnier mit der Aufgabe. Der neue Titelfavorit bei den US Open heißt Dominic Thiem. Auch wenn er das völlig ausblenden will, so weiß Österreichs Tennisstar selbst: Die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph, sich den ultimativen Karrieretraum zu erfüllen, ist so groß wie noch nie.

Nimmt man das 7:6(4), 6:1, 6:1 im Achtelfinale gegen ...