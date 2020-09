Dominic Thiem setzt auch in Paris gleich ein Ausrufezeichen

Der US-Open-Champion präsentiert sich auch in Paris als Titelanwärter. Daran können auch die völlig neuen äußeren Umstände nichts ändern. "Ich mag diese Bedingungen", sagt er nach dem klaren Auftaktsieg gegen Marin Cilic.

Dominic Thiem hat 15 Tage nach seinem Triumph bei den US Open die erste Aufgabe in Roland Garros im Stile eines Champions und Titelfavoriten gemeistert. Österreichs Tennisstar besiegte den Kroaten Marin Čilić 6:4, 6:3, 6:3. Dass die äußeren Umstände in mehreren Belangen nicht viel mit jenen des gewohnten Sandplatzklassikers zu tun haben, scheint Thiem gar nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Thiem spricht sogar von für ihn idealen Bedingungen. Das soll am Mittwoch in der zweiten Runde auch der wiedererstarkte Jack Sock zu spüren bekommen.

"Ich habe versucht mich nach den emotionalen US Open so gut und schnell wie möglich wieder in den Turniermodus zu bringen und das ist mir offensichtlich gut gelungen. Ich bin echt glücklich mit der Leistung gegen einen so unangenehmen Erstrundengegner", bilanzierte der 27-Jährige seinen ersten Auftritt in Paris. Thiem hatte gegen den groß gewachsenen US-Open-Sieger von 2014 stets die Kontrolle und war - ohne noch sein bestes Tennis abrufen zu müssen - ungefährdet. Relativ lange Ballwechsel von Beginn weg hätten ihm den Rhythmus und die nötige Sicherheit gegeben, sagte Thiem.

Das geschlossene Dach auf dem Court Philippe Chatrier bei 14 Grad statt sengender Hitze und 1000 statt 15.000 Zuschauer konnten Thiem ebenso wenig anhaben wie der langsamere Belag und niedrigere Absprung der neuen Bälle. "Ich mag diese Bedingungen, wenn es nicht zu schnell ist, weil ich dieses nasskalte Wetter von meinen Jugend- und Future-Turnieren in Österreich kenne. Daher habe ich mich hier in Paris auch vom ersten Tag an wohl gefühlt." Zudem sei es "um einiges weniger einsam" als in New York, wo das Stadion menschenleer war.

"Alles in allem sind die French Open immer noch das Grand-Slam-Turnier, bei dem ich die mit Abstand meisten Matches gewonnen habe. Ich freue mich auf die zweite Runde", sagte Thiem, der nun von Jack Sock gefordert wird. Der US-Amerikaner war 2017 die Nummer acht der Welt und ist nach einer langen Verletzungspause wieder auf dem Weg nach oben. Nach drei Siegen in der Qualifikation fertigte er in Runde eins Landsmann Reilly Opelka ohne Satzverlust ab.

