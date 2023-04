Dominic Thiem setzt mit dem Trainerwechsel ein Zeichen

Österreichs Tennisstar trennt sich von Nicolás Massú und will mit seinem neuen Trainer Benjamin Ebrahimzadeh aus der Krise "noch einmal einen Angriff starten". Ob es Thiem zurück in die Weltspitze schafft, hängt in erster Linie von seinem dazu nötigen Willen ab. Dass er sich nun aber für Neues öffnet und einen Coach mit eindeutigem Ruf engagiert, nährt die Hoffnung.

Dominic Thiem und Trainer Nicolás Massú gehen ab sofort getrennte Wege. Daran hat auch das Viertelfinale in Estoril nichts mehr ändern können. Die zwei Siege waren zwar das beste Resultat nach einem völlig verpatzten Saisonstart, mit der Leistung aber hinkte Österreichs Tennisstar den Ansprüchen auch in Portugal so weit hinterher, dass er nun in seinem sportlichen Umfeld reagierte. Schon beim Erstrundenmatch gegen Richard Gasquet (hier im Liveticker ) in Monte-Carlo am Ostermontag sitzt Benjamin Ebrahimzadeh in der Box.