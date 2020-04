Tennisplätze öffnen bald, aber die Profis müssen sich wohl bis in den Herbst Alternativen für ihre weltweite Tour suchen.

Eigentlich würde Dominic Thiem diese Woche in Monte Carlo in die Sandplatzsaison, in die wichtigste Phase des Jahres, starten. Doch statt Tennisspielen vor Tausenden Zuschauern auf dem Center Court an der Côte d'Azur ist Inlineskaten mit seinem Hund Hugo am ...