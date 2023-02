Dominic Thiem: So schafft er es nicht mehr zur Elite

Viel zu defensiv, viel zu harmlos - ein brutal ernüchternder Auftritt im Achtelfinale von Buenos Aires nährt die Zweifel an einem erfolgreichen Comeback.

Ein Schritt nach vorn, eineinhalb zurück - so gestaltet sich derzeit, oder immer noch, der Weg von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem zurück in die Weltspitze. Auf den ersten Sieg 2023 in Buenos Aires, dem vermeintlichen oder zumindest erhofften Befreiungsschlag, folgte prompt die nächste kalte Dusche. "Ich bin sehr enttäuscht, weil ich eine gute erste Runde gespielt und mich auch danach im Training gut gefühlt habe", sagt der 29-Jährige über das 4:6, 4:6 gegen Juan Pablo Varillas. "Es waren zu viele ...