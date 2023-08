Dominic Thiem sorgt nach dem Blackout von Sebastian Ofner für die Wende

Dominic Thiem feiert in Kitzbühel seinen zweiten Sieg in Folge. Wie weit geht die Reise?

Sebastian Ofner: "Ich weiß nicht, was passiert ist"

Achtelfinale bei den French Open, der erste Challenger-Titel im sechsten Finale in Salzburg - nun hätte der dritte Höhepunkt in Ofners großartigem Jahr folgen sollen. Stattdessen macht er nun, einige Tage früher als erwartet, Urlaub. Es war sein heuer schon 70. Match. "Die Pause brauche ich jetzt dringend." Auch um dieses Blackout zu verdauen, damit die Niederlage keinen nachhaltigen Schaden anrichtet? "Wenn ich nicht schon so ein super Jahr bis jetzt gehabt hätte, dann könnte so eine Niederlage tatsächlich weitere Folgen haben. So aber bin ich selbstbewusst genug, dass ich damit gut klarkommen soll", sagt Ofner.

Kitzbüheler Stadion als "Hexenkessel"

Und so ist es nun doch wieder Dominic Thiem, der die rot-weiß-rote Fahne hochhält. Nachdem er sich beim regnerischen Auftakt am späten Dienstagabend mit Kampf und Krampf durchgesetzt hatte, meisterte Thiem auch das Achtelfinale. Erstmals seit 2019, als Thiem den Titel holte, war das Stadion ausverkauft. Da ab Donnerstag nahezu durchgehend Regen vorausgesagt ist, packten bei perfektem Tenniswetter 5800 Fans die Möglichkeit am Schopf ihren Topstar anzufeuern. Grund dazu hatten sie ab dem zweiten Satz. Zunächst war der 29-Jährige bei zum Vortag völlig unterschiedlichen Bedingungen mit dem Tempo von Zhizhen Zhang völlig überfordert. Nach dem 1:6 in 22 Minuten ließ ihn dann der chinesische Hardhitter mit seinerseits massenhaft Fehlern zurück ins Match. Das nützte Thiem aus.

Dominic Thiem: Katastrophaler Start, starkes Ende

So sah das enthusiastische Publikum in der Entscheidung wieder jenen Thiem, der in Ansätzen an den Sieger von 2019 erinnerte. "Das ist ein Hexenkessel, den es auf der gesamten Tour fast nirgends in dieser Form gibt. Das gibt mir so viel Energie und ich hoffe, dass ich es im Viertelfinale wieder so ausnützen kann", sagte Thiem. Ob Kitzbühel nun schon jetzt die vor dem Turnier von ihm selbst erhoffte Initialzündung ist? "Es ist zumindest ein kleiner Befreiungsschlag." Zu einem weiteren, etwas größeren Befreiungsschlag holt er - sofern das Wetter mitspielt - am Donnerstag (4. Match nach 11 Uhr/live Servus TV und SN-Ticker) im Duell mit dem Franzosen Arthur Rinderknech aus.