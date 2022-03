Dominic Thiem - spielt er, oder spielt er wieder nicht?

Österreichs Tennisstar plant sein Comeback kommende Woche in Indian Wells. Ob es tatsächlich dazu kommt, darüber kann man nach seiner aktuellsten Auskunft nur spekulieren.

Zum wiederholten Mal stellt sich die Frage, ob Dominic Thiem sein Comeback gibt. Während seine Nationalteamkollegen in Südkorea um den Einzug ins Davis-Cup-Finalturnier kämpfen, plant Österreichs Tennisstar, kommende Woche in Indian Wells nach acht Monaten auf die ATP-Tour zurückzukehren. Jedoch hat der wegen einer Handgelenksverletzung auf Platz 51 zurückgefallene Thiem schon mehrmals sein Comeback angekündigt und es dann kurzfristig wieder verschoben. Definitiv Aufschluss über ein Antreten in Kalifornien gibt auch das aktuellste Update des 28-Jährigen nicht. "Ich bin sehr glücklich ...