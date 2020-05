Österreichs Tennisstar war vor seinem Comeback nervös, konnte dann die ungewohnte Szenerie bei der Austrian Pro Series mit einem lockeren Auftaktsieg aber genießen. Jürgen Melzer zeigte im Einzel auf.

77 Tage nach dem bis dato letzten TV-Live-Event in Österreich ist der Sport am Mittwoch ins Fernsehen zurückgekehrt. Dominic Thiem war es vorbehalten. Österreichs Tennisstar besiegte im Rahmen der Austrian Pro Series in der Südstadt erwartungsgemäß Lucas Miedler 6:1, 6:2. ...