Dominic Thiem startet mit Sieg gegen Roger Federer spektakulär in die ATP Finals

Dank einem 7:5, 7:5 über Fanliebling Roger Federer scheint das Halbfinale bereits nah zu sein. Schon am Dienstag wartet gegen Novak Djokovic der nächste "atemberaubende" Schlager.

Dominic Thiem hat einen perfekten Start in die ATP Finals hingelegt und damit einen ersten, aber bereits großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Österreichs Tennisstar besiegte Superstar Roger Federer 7:5, 7:5 und kann damit am Dienstag im zweiten Gruppenspiel theoretisch erstmals seinen Platz in der Runde der letzten Vier fixieren. Allerdings wartet niemand Geringerer als Novak Djokovic, der Matteo Berrettini vom Platz schoss.

Beim Einlauf, der nirgendwo sonst so zelebriert wird wie in der gigantischen O2-Arena, wurde sofort deutlich, wem die Gunst der Fans gehört. Doch Thiem war darauf vorbereitet ("Man muss nicht nur den Spieler Roger Federer, sonder auch die Aura der Legende Roger Federer besiegen") und ließ sich nicht einschüchtern. Er begann wie angekündigt sehr aggressiv und nahm Federer sofort den Aufschlag ab. Der Schweizer konterte und so wurde aus Thiems 2:0 in wenigen Minuten ein 2:3.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Voller Einsatz: Dominic Thiem. SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Ordeeeer: Promi-Fan und EU-Befürworter John Bercow feuerte Roger Federer an, das half dem Nicht-EU-Bürger Federer aber auch nicht. SN/AP Elegant, aber unterlegen: Roger Federer.

Es entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Hochgeschwindigkeitstennis. Bis zum 5:5 waren die Aufschläger ungefährdet, dann nützte der Österreicher den ein oder anderen Fehler des "Maestros" zum Break zum 6:5 und servierte souverän aus. Die Überraschung schien durchaus möglich. Aber macht er sie auch perfekt? Zumindest war nicht viel davon zu merken, warum der 38-jährige Hallenspezialist Federer auch wegen der Bedingungen - schneller Belag mit flachem Ballabsprung - favorisiert worden war.

"Großartige Vorstellung" des Österreichers

Vor allem bei den wichtigsten Punkten war Thiem auch weiterhin zur Stelle. Eine Breakchance Federers bei 1:2 etwa wehrte er heroisch ab. Federer schien zunehmend genervt und verwundbar. Der 26-jährige Niederösterreicher wiederum zeigte nur positive Emotionen und drückte dem Spiel meist seinen Stempel auf. Und das machte sich dann in der entscheidenden Phase bezahlt. Mit einem Zu-Null-Break stellte Thiem auf 6:5. Das letzte Game brachte noch einmal Spannung pur, zwei Breakbälle konnte er mutig abwehren, den zweiten Matchball dann seinerseits nützen.

"Es ist immer wieder atemberaubend diese Arena zu betreten. Speziell gegen den vielleicht größten Spieler aller Zeiten. Umso glücklicher bin ich, dass das eine wirklich großartige Vorstellung von mir war", sagte Thiem, der damit auch das 3. Duell heuer mit Federer gewann und im Head-to-Head auf 5:2 stellte. Es war dies beim vierten Antreten der erste Auftaktsieg Thiems in London.

Nun bekommt er es mit Djokovic zu tun. Und es ist dies bereits ein Duell um das Halbfinale. Der Serbe, der sich mit Rafael Nadal um die Nummer eins duelliert, fertigte den Finals-Debütanten Berrettini 6:2, 6:1 ab und scheint im Rennen um den "WM-Titel" der große Gejagte zu sein. Gegen Thiem muss Djokovic aber mit mehr Gegenwehr rechnen. Federer und Berrettini spielen am Dienstag bereits um die letzte Chance auf die K.o.-Runde.

