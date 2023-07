Dominic Thiem startet stark in seine sehr heikle zweite Saisonhälfte

Österreichs Tennisstar zieht in Gstaad mit einer überzeugenden Leistung ins Achtelfinale ein. Das macht Mut für die kommenden Monate, in denen viel auf dem Spiel steht.

Dominic Thiem hat sich mit einem Sieg, seinem ersten auf der ATP-Tour seit April, zurückgemeldet. Österreichs Tennisstar, der zuletzt in Wimbledon Stefanos Tsitsipas in einem Fünfsatzkrimi unterlegen war und dann vergangene Woche aufgrund einer Verkühlung bei den Salzburg Open fehlte, startete mit einem überzeugenden 6:1, 7:6(4) über den Franzosen Alexandre Müller ins 250er-Sandplatzturnier in Gstaad - und damit in die zweite Saisonhälfte, in der große Herausforderungen auf ihn warten.

Thiem präsentierte sich gegen den Weltranglisten-76. solide und aggressiv von der Grundlinie und war in den entscheidenden Situationen zur Stelle. Zunächst dominierte Thiem die Partie, dann steigerte auch Müller sein Niveau. Den Unterschied im zweiten Satz machte die Chancenauswertung: Müller konnte keinen seiner vier Breakbälle nützen, einer davon war sogar der Satzball zum 6:4. Thiem hingegen kam gar nie in die Nähe eines Breakballs, schlug dann aber im Tiebreak eiskalt zu.

Dominic Thiem liegen die Bedingungen

"Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg. Ich bin schon seit Mittwoch vergangener Woche hier und habe mich gut auf die Bedingungen eingestellt", sagte der Österreicher, dem das schnelle Spiel bei den hohen Temperaturen und der hohe Ballabsprung auf der Höhenlage (wie auch in Madrid oder Kitzbühel) entgegenkommen. Der Österreicher scheint also für das Achtelfinale gegen Hamad Međedović am Mittwoch gerüstet zu sein. Gegen den 19-jährigen Serben bietet sich für Thiem, der in Gstaad 2022 das Halbfinale erreichte, die Chance zur Revanche für die Niederlage im Halbfinale des Challengers in Mauthausen.

In Gstaad muss Thiem 90 Punkte verteidigen

Zudem ist es die Chance, die dringend benötigten Punkte einzufahren, denn bei den nächsten Turnieren steht viel auf dem Spiel. Der Blick auf die Weltrangliste erzeugt vor allem deshalb Druck, weil er in der ersten Saisonhälfte praktisch keine Punkte zu verteidigen hatte, aber trotzdem nicht nach oben kletterte. Als aktuelle Nummer 94 der Welt hat Thiem 631 Zähler auf dem Konto, 415 davon hat er in der zweiten Jahreshälfte 2022 eingespielt, als er - nach zunächst sieben Niederlagen - beim Comeback seine ersten Siege feierte. In Salzburg war ihm der erste Erfolg gelungen, in Gstaad erreichte der 29-Jährige dann sein erstes Halbfinale. 415 Punkte muss Thiem also ab sofort verteidigen, 90 davon schon diese Woche in Gstaad. Zwei weitere Siege wären somit nötig, um seine Top-100-Platzierung zu halten, nur mit einem Finale oder Turniersieg würde Thiem Boden gutmachen.

Jurij Rodionov war am Montagabend ebenfalls in Gstaad gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler im Einsatz. Salzburg-Sieger Sebastian Ofner trifft am Dienstag in Båstad, wo auch Filip Misolic im Einsatz ist, auf den gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry.