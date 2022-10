Dominic Thiem steht in Wien vor bisher größtem Kraftakt

Nach dem dramatischen Erstrundensieg muss Österreichs Star in Wien das nächste Level erreichen. Im Achtelfinal-Kracher am Donnerstag wartet Daniil Medwedew.

Mehr als 8000 Zuschauer in der Wiener Stadthalle waren aus dem Häuschen und Dominic Thiem feierte, als hätte er soeben das Turnier gewonnen. "Das habe ich nach der ersten Runde noch nie gemacht, aber es war für mich sehr speziell und emotional. Allein wegen dieses Sieges haben sich die schwierigen Monate ausgezahlt", sagte Österreichs Tennisstar nach Abwehr von zwei Matchbällen und dem 2:6, 7:6(2), 7:6(6) über Tommy Paul. Wie so oft in den vergangenen Wochen war ein Thiem-Match an Dramatik ...