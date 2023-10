Dominic Thiem und die Suche nach dem Selbstvertrauen

Österreichs Tennisstar spielt in Antwerpen ums Viertelfinale, Filip Misolic in Stockholm. Sebastian Ofner wiederum ist in Tokio klar gescheitert.

Dominic Thiem geht nichts leicht von der Hand, er muss sich seine Siege hart erkämpfen - wie zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Antwerpen, wo er dem 20-jährigen italienischen Wildcard-Spieler Luca Nardi nach Satz- und Breakrückstand noch von der Schaufel gesprungen ist. "Dank einem starken Tiebreak und guten dritten Satz habe ich das Match gedreht", sagte Österreichs Tennisstar nach dem 3:6, 7:6(6), 6:2 gegen die Nummer 133 der Welt. Im Achtelfinale am Donnerstag wartet nun mit Yannick Hanfmann (ATP-Nummer 56) eine ebenfalls machbare Hürde. "Die letzten Wochen waren nicht einfach für mich, ich hatte keine guten Ergebnisse, das Selbstvertrauen ist daher nicht so groß", so der Weltranglisten-86., der im Viertelfinale laut Papierform auf Stefanos Tsitsipas (7.) treffen würde.

Kann Misolic wieder überraschen?

Auch auf 250er-Ebene spielt Filip Misolic (181) am Donnerstag um das dritte Viertelfinale seiner Karriere nach Kitzbühel, wo er 2022 sensationell das Endspiel erreicht hatte, und heuer in Bastad. Letzteres war allerdings auch schon der Höhepunkt in einem bislang äußerst durchwachsenen Jahr von Misolic. Achtelfinalgegner des 22-jährigen Qualifikanten, der in Runde eins überraschend Daniel Evans (34) besiegte, sind der Franzose Gaël Monfils (140) oder der Ungar Márton Fucsovics (52).

Ofner war ohne Chance

Endstation hingegen war im Achtelfinale des 500er-Turniers in Tokio für Sebastian Ofner (43). Der Steirer unterlag dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (17) 4:6 und 1:6. Schon vergangene Woche in Schanghai hatte Ofner nach erfolgreicher erster Runde dann gegen Tommy Paul (12) glatt mit 3:6, 0:6 verloren. Kommende Woche folgt für Österreichs beste Tennisprofis Wien, wo die Qualifikation schon am Samstag startet.

Neumayer in Südamerika

Lukas Neumayer (234) hingegen ist auch in den kommenden zwei Wochen in Südamerika unterwegs und versucht dort seinen ersten Sieg einzufahren. Bei den Challenger-Turnieren in Buenos Aires und Santa Fe verlor der 21-jährige Radstädter jeweils zum Auftakt, zuletzt gegen den Brasilianer Felipe Meligeni Alves (141) 5:7, 1:6. Die nächsten Stationen sind Curitiba (Brasilien) und Guayaquil (Ecuador).