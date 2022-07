Dominic Thiem über Lukas Neumayer: "Ich traue ihm sehr viel zu"

Der 19-jährige Tennisprofi aus Radstadt wechselt auf die Challenger-Tour.

Wie schon vor knapp einem Jahr, als Lukas Neumayer in Kitzbühel erstmals auf einer großen Bühne auf sich aufmerksam gemacht hatte, hat der 19-jährige Tennisprofi mit dem Einzug ins Viertelfinale bei den Salzburg Open in der vergangenen Woche abermals in der Heimat für ein Ausrufezeichen gesorgt. Nicht zuletzt deshalb will sich Neumayer nun vermehrt auf der ATP-Challenger-Tour behaupten.

Im Live-Ranking am Sonntag war der Radstädter auf Weltranglistenplatz 341 zu finden, aktuell zwei Plätze hinter einem gewissen Dominic Thiem. ...