Der ATP Cup in Sydney soll erst der Anfang von der Zusammenarbeit zwischen den österreichischen Tennisstars sein. Der Kapitän zeigt Emotionen und Autorität gleichzeitig. Die Spieler sind begeistert.

Noch gilt es an einigen Stellschrauben zu drehen, doch insgesamt wird der erstmals ausgetragene ATP-Cup in Australien als gelungener Start ins Tennisjahr gefeiert. Die besten Spieler sind am Start, die Stadien großteils gut gefüllt und auch aus österreichischer Sicht konnte ...