Dominic Thiem übersteht dramatischen Schlager bei den Australian Open

Österreichs Tennisstar kämpft sich gegen Nick Kyrgios vor 7000 Fans nach 0:2-Satzrückstand ins Achtelfinale. Wo gegen Grigor Dimitrov ein Geisterspiel wartet, nachdem in Melbourne von einem Tag auf den anderen ein Lockdown verhängt wurde.

Dramatik, Klasse und Unterhaltung - der Achtelfinal-Schlager bei den Australian Open zwischen Dominic Thiem und Nick Kyrgios hat gehalten, was er versprochen hatte. Österreichs Tennisstar setzte sich in einer "epischen Nacht", wie er das Duell über 3:20 Stunden bezeichnete, nach 0:2-Satzrückstand 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Mit "Dominic Thiem hat überlebt", verabschiedete Stadion-Moderator und US-Legende Jim Courier den 27-Jährigen unter anerkennendem Applaus der Fans, die für eine nicht mehr gekannte Stimmung gesorgt hatten, ab sofort aber wieder ausgesperrt werden müssen.

Doch der Reihe nach: Thiem startete schwach, kassierte sofort ein Break und Kyrgios bot seinerseits in zwei Games mehr Unterhaltung, als so mancher Profi das gesamte Turnier. Unterarm-Aufschlag, Tweener und ein Jubel, als hätte er das Match gewonnen. So war auch das Publikum von Beginn an nicht zu halten, Thiem entsprechend beeindruckt und Kyrgios bei eigenem Aufschlag ungefährdet. Elf Punkte machte Thiem als Rückschläger in zwei Sätzen. Thiem wirkte konsterniert. Keine Reaktion, weder von ihm noch von seiner Betreuerbox. Im ersten Game in Satz drei wehrte er dann Breakbälle - und damit auch die Vorentscheidung ab. "Ich war nervös, habe das Aus schon gefühlt und mit den Dämonen gekämpft", gab Thiem zu. Statt 0:2 stand es aber 2:0. Es sollte die Wende sein.

Thiem liebte die "unglaubliche Stimmung"

In der Folge war Thiem dann der Bessere, Konstantere und ließ sich auch von Kyrgios' Mätzchen nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe mich dann an die US Open erinnert", erklärte Thiem sein Comeback in Anlehnung an den Finaltriumph über Alexander Zverev nach 0:2-Satzrückstand. Die erste Emotion zeigte er beim entscheidenden Break zum 4:3 im fünften Satz. Die "unglaubliche Stimmung", die die fanatischen, aber fairen Australier erzeugten, habe er aber genossen. "Ich liebe es vor so einer tobenden Menge zu spielen, auch wenn sie nicht auf meiner Seite ist. Dass das Stadion in den nächsten Tagen wieder leer sein wird, ist traurig und tut weh", sagte der Vorjahresfinalist.

Leer wurde es bereits beim ebenso skurrilen Match von Novak Djoković, der nach 2:0-Satzführung gegen Taylor Fritz mit seiner Fitness und Umwelt haderte, schließlich aber (wieder einmal) das Match im fünften Satz für sich entschied. Passend dazu: Während des Spiels mussten die Fans um 23.30 Uhr das Stadion verlassen, weil in Melbourne nach dem Bekanntwerden eines Coronaclusters in einem Flughafenhotel ab Mitternacht ein strenger Lockdown für zumindest fünf Tage angeordnet wurde.

So wartet auf Thiem am Sonntag ein Geisterspiel gegen den wieder starken Grigor Dimitrov. "Ich muss mich erholen und besser ins Match starten", sagt Thiem, der in direkten Duellen mit dem ATP-Finals-Sieger von 2017 2:3 hinten liegt.

Das war das Spiel im Liveticker: