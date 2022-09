Dominic Thiem und das Aha-Erlebnis

Der Wille ist deutlich erkennbar, das Selbstvertrauen nicht. Was Österreichs Tennisstar zur Spitze fehlt und warum das Achtelfinale eines kleinen Turniers auf dem Weg dahin so wichtig sein kann.

14 Siege hat Dominic Thiem seit Anfang Juli in Salzburg, wo er nach einer Niederlagenserie im Frühjahr sein zweites Comeback gestartet hatte, bislang eingefahren. Die Hälfte davon gewann Österreichs Tennisstar, wie nun auch beim Kraftakt zum Auftakt in Tel Aviv, in drei Sätzen. Einsatz, Wille und Kampfgeist sind Thiem also definitiv nicht abzusprechen. Was fehlt, ist die Leichtigkeit, der sich der Ex-Weltranglistendritte am Freitag (2. Match nach 17.30 Uhr/ live Sky Sport Austria) im Achtelfinale gegen Marin Cilic nähern will.

...