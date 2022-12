Dominic Thiem und die Generalprobe für 2023

Österreichs Star spielt diese Woche bei der World Tennis League in Dubai. Was ihn und er selbst beim Schaukampf erwartet.

Seit einem Monat bereitet sich Dominic Thiem vor, nun beginnt für Österreichs Tennisstar der Endspurt Richtung 2023. Die World Tennis League in Dubai, eine Exhibition, verkauft sich als "die großartigste Show auf dem Platz", objektiv betrachtet sollte es für Thiem zumindest ein Training unter Wettkampfbedingungen für das kommende Jahr sein, das für ihn am 2. Jänner in Adelaide beginnt.

Beim Bewerb, ein abermals gut dotierter Schaukampf in den Emiraten, nehmen vier Mannschaften mit je zwei Männern und Frauen ...