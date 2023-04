Dominic Thiem und Jurij Rodionov wittern ihre Chance

Erstmals seit 2015 ist Österreich bei einem Masters-1000-Turnier mit zwei Profis vertreten. Beide gehen als Favoriten in ihr Auftaktmatch am Donnerstag (im SN-Liveticker). Julia Grabher steht als "glückliche Verliererin" in Runde zwei.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Dominic Thiem schlägt am Donnerstag in Madrid auf. BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Gute Gelegenheit für Jurij Rodionov. BILD: SN/GEPA Lucky Loser Julia Grabher fordert nun Iga Swiatek.