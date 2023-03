Österreichs Tennisstar Dominic Thiem war bei seiner angestrebten Rückkehr in die Weltspitze auf einem guten Weg. Das klingt aktuell wie eine Illusion.

Mit "Match verloren, Ziel erreicht" haben die SN das Comeback von Dominic Thiem am 29. März 2022 beurteilt. "Match verloren, Ziel rückt in immer weitere Ferne " würde es jetzt, exakt ein Jahr danach, leider lauten müssen. Österreichs Tennisstar befindet sich bekanntlich in einer veritablen Krise. Und so ist auch schon in Vergessenheit geraten, dass Thiem im zweiten Halbjahr 2022 bereits auf einem guten Weg war.