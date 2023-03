Dominic Thiem und seine "komplette Quälerei": Kein Selbstvertrauen, kein Spaß, keine Perspektive

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem rutscht tiefer in die Krise. Das Auftakt-Aus in Indian Wells war ein Match der vergebenen Chancen und ein Spiegelbild seiner mentalen Verfassung.

Gegen den Lieblingsgegner und dazu die erstmalige Rückkehr an den Ort des großen Erfolgs - auch diese beiden Strohhalme an Hoffnung , an die sich Dominic Thiem in Indian Wells noch klammern konnte, waren zu wenig, um einen Weg aus der Krise zu finden. Österreichs Tennisstar unterlag dem Franzosen Adrian Mannarino 6:4, 4:6, 6:7(5). Die achte Niederlage im heuer neunten Match war ein Spiegelbild seiner aktuellen mentalen Verfassung.

Sowohl ein 6:4, 4:1 als auch ein 5:3 im entscheidenden Tiebreak ...