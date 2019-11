Dominic Thiem unterlag gegen Matteo Berrettini

Nach seinen sensationellen Auftritten gegen Roger Federer und Novak Djokovic musste sich Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem bei den ATP-Finals in London gegen Matteo Berrettini in zwei Sätzen geschlagen geben.

Mit 7:6 (7:3), 6:3 hatte der Italiener in der O2-Arena das bessere Ende für sich. Das dritte Gruppenspiel war für den Niederösterreicher bereits bedeutungslos, sein Halbfinalaufstieg stand schon fest. Wer dort sein Gegner ist, wird erst am Freitag in der Gruppe "Andre Agassi" aus dem Trio Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Dimitri Medwedew ermittelt.

Vor allem nach dem hochklassigen Dreisatzkrimi gegen Djokovic hatten sich die Fachleute förmlich vor Begeisterung über Thiems Tennis überschlagen. Im Duell mit Berrettini konnte er an diese Leistung nicht anschließen, beim Lichtenwörther war etwas die Luft draußen.

Quelle: SN