Dominic Thiem verlässt Salzburg ohne "dreckigen Sieg"

Warum Dominic Thiem nach dem Achtelfinal-Aus nicht mehr im Volksgarten aufschlagen will. Und warum der Lauf von Lukas Neumayer beim ATP-Challenger endete.

Österreichischer Großkampftag am Freitag, die Hoffnung auf rot-weiß-rote Beteiligung am Finalwochenende beim ATP-Challenger im Salzburger Volksgarten war daher groß - erfüllte sich im Einzel aber nicht. Zunächst verabschiedete sich Dominic Thiem in der Fortsetzung des abgebrochenen Achtelfinals, dann wurde Lukas Neumayers Lauf überraschend klar beendet und als Letzter musste ein sich teuer verkaufender Maximilian Neuchrist gegen Thiem-Bezwinger Facundo Bagnis die Segel streichen.

Dabei keimte die Hoffnung auf, dass Thiems Comeback tatsächlich Fahrt aufnehmen würde. Bei 3:6, 2:1 ging ...