Dominic Thiem verliert Fünfsatz-Krimi gegen Stefanos Tsitsipas in Wimbledon

Dominic Thiem ist zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon erwartungsgemäß ausgeschieden, lieferte Stefanos Tsitsipas beim 6:3, 6:7(1), 2:6, 7:6(5) , 6:7(8) aber ein teils hochklassiges und letztlich an Spannung kaum zu überbietendes Duell, dem nur das Happy End fehlte.

Thiem stemmte sich gegen die Niederlage

Wie Erdbeeren, weiße Kleidung und Camping vor dem Ticketschalter gehört auch Regen zu Wimbledon. Eine Tradition, die heuer zu Turnierbeginn die Nerven der Profis und Geduld der Zuschauerinnen und Zuschauer ganz besonders auf die Probe gestellt hat - und am Ende für alle drei österreichischen Herren, die am Mittwoch (endlich) im Einsatz waren, zum Spielverderber wurde. Während Sebastian Ofner dem Tschechen Jiří Lehečka überraschend glatt unterlag und Dennis Novak bei der Viersatzniederlage gegen Milos Raonic gute Chancen liegen ließ, lieferte sich Dominic Thiem mit Stefanos Tsitsipas ein über weite Strecke hochklassiges und am Ende dramatisches Duell, das der Grieche nach knapp vier Stunden mit 10:8 im Matchtiebreak für sich entschied.

Thiem ging nach zuletzt schwachen Auftritten als (klarer) Außenseiter in die Partie, zeigte aber schon Dienstagmittag ein gänzlich anderes Gesicht und ging mit einer Satzführung in die Regenpause. In der Fortsetzung mehr als 24 Stunden später hob dann auch Tsitsipas sein Level, während Thiem mit einem verschenkten Tiebreak im zweiten Satz etwas ins Straucheln kam. Doch mit dem Rücken zur Wand stemmte sich der 29-Jährige gegen die drohende Niederlage - zunächst erfolgreich. Mit einem starken zweiten Tiebreak erzwang Thiem Satz fünf, in dem er bei 3:3 und Breakball um Zentimeter an der Vorentscheidung vorbeischrammte. Bei 5:6 wehrte der Österreicher dann einen Matchball couragiert ab. Das Matchtiebreak musste so die ultimative Entscheidung im Thriller auf Court 2 bringen: Thiem holte ein 2:4 auf, schoss bei 7:7 eine Vorhand-Auflage ins Netz, wehrte bei 7:9 mit einem Winner bei Aufschlag Tsitsipas den zweiten Matchball ab - und kassierte dennoch nach 3:56 Stunden einen Passierball zum 8:10. "Wir haben eine Show geliefert", sagte Tsitsipas, der nun im Zweitrundenschlager auf Andy Murray trifft, unter dem Jubel der Zuschauer, während Thiem enttäuscht, aber erhobenen Hauptes das drittgrößte Stadion in Wimbledon verließ.

Aus auch für Ofner und Novak - nun folgt Salzburg

Für ihn geht es nun weiter zum ATP-Challenger in den Salzburger Volksgarten, wo Österreichs Star kommenden Woche um seinen ersten Titel seit dem Comeback kämpft. Ofner und Novak sind zuvor noch, schon ab Donnerstag, bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf im Einsatz. Ofner brachten gegen Lehečka die Regenpausen aus dem Tritt, zwei Breaks direkt nach Wiederbeginn brachten beim 4:6, 4:6, 4:6 die Vorentscheidung. Novak stand gegen Raonic hauchdünn vor einer 2:1-Satzführung, musste sich dem Aufschlagriesen aber 7:6(5), 4:6, 6:7(5), 1:6 beugen.

