Kurzes Vergnügen auf Rasen: Thiem verliert gegen Zverev

In Halle unterlag Dominic Thiem in zwei Sätzen. Auch Doppelfehler verhinderten einen Außenseitererfolg gegen den Deutschen Alexander Zverev.

Dominic Thiem hat sein Saisondebüt auf Rasen nicht allzu lange auskosten können. Österreichs langjähriges Tennis-Aushängeschild unterlag am Dienstag in der ersten Runde in Halle, Deutschland, Lokalmatador Alexander Zverev nach 78 Minuten mit 3:6, 4:6. Der Deutsche war Thiem nach der Absage des Weltranglistenzwölften Felix Auger-Aliassime als Auftaktgegner zugeteilt worden. Viel leichter wurde die Aufgabe für den Österreicher, der am Montag für die Salzburg Open (ab 9. Juli) genannt hat, dadurch aber nicht.

Duell der ehemaligen Top-3-Spieler

Zwar hat auch Zverev schon bessere Zeiten hinter sich. Die ehemalige Nummer zwei der Welt rangiert aktuell an der 22. Stelle. Wie Thiem, der den Deutschen im US-Open-Finale 2020 in fünf Sätzen niedergerungen hatte und aktuell 89. der ATP-Rangliste ist, warf ihn eine Verletzung zurück. Doch Zverev ist auf seinem Weg zurück an die Spitze deutlich weiter - und als starker Aufschläger auf dem schnellen Untergrund ohnehin zu favorisieren.

Zverev wurde Favoritenrolle gerecht

Dieser Rolle wurde Zverev nach einem Wackler zu Beginn - Thiem vergab die erste Breakchance - auch bald gerecht. Zwei Doppelfehler Thiems halfen, als der im ersten Satz vorentscheidende Punkt zum 4:2 gelang. Thiem konnte ihn als Rückschläger danach nicht mehr in Bedrängnis bringen. Schlimmer: Nach dem 3:6 geriet er im zweiten Satz früh unter Druck. Doch nach einem weiteren bitteren Doppelfehler wehrte der 29-Jährige einen Breakball ab. Danach verlief das Match ausgeglichener. Thiem wurde mutiger, Zverev haderte. Und dennoch: Der bereits vierte Doppelfehler erschwerte das fünfte Aufschlagspiel im zweiten Durchgang. Thiem kam bei drei Breakbällen gegen sich zwar stets dank starken Schlägen zurück. Im vierten Versuch stellte Zverev aber auf 5:4 und servierte kurz darauf ohne Mühe aus. Der Deutsche trifft am Mittwoch im Achtelfinale auf den Kanadier Denis Shapovalov.