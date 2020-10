Dominic Thiem verlor Fünf-Satz-Krimi im Paris-Viertelfinale

Österreichs Tennisstar und US-Open-Champion lieferte sich bei den French Open mit seinem Freund Diego Schwartzman einen Kampf über fünf Stunden, in dem das Momentum oft wechselte. Nur zwei Punkte fehlten zum Halbfinale, schließlich musste er sich aber 6:7(1), 7:5, 7:6(6), 6:7(5), 2:6 geschlagen geben.

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Viertelfinale hat Dominic Thiem seinen Traum vom Titel bei den French Open ad acta legen müssen. Österreichs Tennisstar unterlag dem Argentinier Diego Schwartzmann in mehr als fünf Stunden 6:7(1), 7:5, 7:6(6), 6:7(5), 2:6. Die beiden guten Freunde lieferten sich einen Kampf, der in allen Bereichen Unterhaltung auf höchstem Niveau lieferte. Mit dem besseren Ende für Schwartzman, der damit sein erstes Grand-Slam-Halbfinale erreichte. US-Open-Champion Thiem wehrte sich nach Kräften, ehe sich diese dem Ende zu neigten.

Bei starkem Wind und widrigen Bedingungen taten sich beide in ihren Aufschlagsspielen schwer. Nach jeweils einem Break stand Thiem bei 6:5, 30:0 zwei Punkte vor der Satzführung, die er mit einer unkonzentrierten Phase (1:11 Punkte) aber leichtfertig vergab. Thiem wirkte gegen einen erwartet starken Schwartzman körperlich und mental müde.

Achterbahnfahrt über fünf Stunden

Thiem ließ dann auch im zweiten Satz ein 3:1 sowie sechs Breakbälle bei 4:4 ungenutzt. 16 Minuten dauerte dieses neunte Game und war damit beispielhaft für das das extrem umkämpfte Duell der besten Tour-Freunde, das mit Fortdauer an Klasse gewann. Mit dem Wissen, dass ein 0:2 in Sätzen, von dem er nur zwei Punkte entfernt war, wohl schon das Ende aller Titelträume bedeuten würde, packte Thiem dann vermehrt sein bestes Tennis aus. Das Break zum 6:5 bestätigte er souverän.

Nach 2:13 Stunden begann das Match also wieder bei Null. Eines war daher schon jetzt klar: Ein Kraftakt, indem Thiem mit hochintensiven Sprints auch viel in die Defensive investieren musste, war abermals nötig, wenn er seinen Teil zum Halbfinal-Schlager gegen Rafael Nadal beitragen will. Konnte er das durchstehen? Konnte er, drei Wochen nach seinem US-Open-Triumph und weniger als 48 Stunden nach dem Fünfsatzsieg über Hugo Gaston, wieder an und über das Limit gehen? Jedenfalls legte er gegen die gleichermaßen zermürbende wie spektakuläre Spielweise des 1,70 Meter kleinen Argentiniers alles in die Waagschale.

Beide stemmen sich gegen das K.o.

In einem wahren Festival an Break in Durchgang drei, indem sich die beiden weiter über den Platz scheuchten und Thiem immer wieder mit Stopps die langen, kräfteraubenden Ballwechsel abkürzen wollte (oder nun auch musste?), wehrte der 27-Jährige einen Satzball bei 4:5 ab, servierte bei 6:5 aber wiederum nicht aus. Das Tiebreak war dann der vorläufige Höhepunkt am an Spannung nicht zu überbietenden Schlagabtausch. Der Österreicher entschied es für sich und bog damit auf die Siegerstraße. Und das zu einem Zeitpunkt, als die Partie gut und gerne auch für Schwartzman entschieden hätte sein können.

Als dann Thiem besser in Durchgang vier startete, schien die Gegenwehr des Argentiniers, der ohne Satzverlust ins Viertelfinale gestürmt war und davor in Rom Rafael Nadal besiegt hatte, zu bröckeln. Doch es hätte nicht zu diesem Match gepasst, wenn er nicht wieder "auferstanden" wäre. Er stellte von 0:2 auf 4:2. Vorherzusehen war in diesem verrückten Aufeinandertreffen zwar ohnehin nichts mehr, doch dass Thiem bei 4:5 drei Satzbälle in Serie abwehrte, den letzten mit einem Vorhand-Winner aus aussichtsloser Position, war die Krönung der Dramatik, die kein Drehbuch-Autor besser hätte schreiben können. Wie zwei Boxer, die in jeder Runde einen Niederschlag einstecken, das K.o. aber nicht akzeptieren wollen, ging es ins dritte Tiebreak. Und nach mehr als viereinhalb Stunden, nachdem Thiem nur zwei Punkte vor dem Sieg stand, in die Entscheidung, die es verdient hatte.

Thiems Tank neigte sich dem Ende zu

Und obwohl keinem der beiden große körperliche Probleme anzumerken waren, hatte der Argentinier auch dank der noch größeren körperlichen und mentalen Reserven das Happy End verdient auf seiner Seite. Nach 5:09 Stunden beste Tennis-Unterhaltung.



